Английский писатель: Наша сборная поедет на чемпионат мира, слишком много поставлено на карту

«Если бы вы задали мне этот вопрос две недели назад, то я был бы абсолютно уверен: поедет. Сейчас, с учетом происходящего, возможно всё. Моя интуиция подсказывает, что сборная поедет: слишком много поставлено на карту.

Гарет Саутгейт : Мне комфортно в России, поехал бы на чемпионат мира в качестве болельщика

Я считаю, что бойкот чемпионата мира в России станет абсолютной трагедией, и уже говорил о том, что нельзя смешивать футбол и политику, мы же не видели никаких доказательств отравления этого шпиона: никаких доказательств, что это сделали русские. Одно это вызывает вопросы. Потому что в таком случае можно будет бойкотировать любой турнир в любой стране по любым причинам.