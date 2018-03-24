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Английский писатель: Наша сборная поедет на чемпионат мира, слишком много поставлено на карту
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Английский писатель: Наша сборная поедет на чемпионат мира, слишком много поставлено на карту 

Советский спорт 35 минут назад
«Если бы вы задали мне этот вопрос две недели назад, то я был бы абсолютно уверен: поедет. Сейчас, с учетом происходящего, возможно всё. Моя интуиция подсказывает, что сборная поедет: слишком много поставлено на карту.
Гарет Саутгейт: Мне комфортно в России, поехал бы на чемпионат мира в качестве болельщика
Я считаю, что бойкот чемпионата мира в России станет абсолютной трагедией, и уже говорил о том, что нельзя смешивать футбол и политику, мы же не видели никаких доказательств отравления этого шпиона: никаких доказательств, что это сделали русские. Одно это вызывает вопросы. Потому что в таком случае можно будет бойкотировать любой турнир в любой стране по любым причинам.
Говоря о русской угрозе, мы очень удобно забываем, что Россия недавно прекрасно провела Олимпийские игры, в прошлом году в России прошел Кубок конфедераций, и все прошло без проблем, несмотря на постоянные вопли о потенциальной опасности», — сказал Бримсон в интервью «Фонтанке».
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