Дани Алвес обошел Лусиу и приблизился к Роберто Карлосу

Матч со сборной России стал для защитника сборной Бразилии Дани Алвеса 106-м в составе национальной команды. 34-летний бразилец вышел на единоличное третье место по количеству игр за «селесао», обойдя Лусиу. Первое место занимает Кафу с 142 матчами, а второе — Роберто Карлос с 125-ю.

Dani Alves moved up to 3rd on Brazil's all-time appearance list today. 🇧🇷 pic.twitter.com/CPHV73qbej

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 23 марта 2018 г.