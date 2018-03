Чорлука — Фарфану: «Соперники вчера, братья через неделю»

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука отметил, что его национальная команда сделает выводы из товарищеского матча с Перу (0:2). Защитник «Локомотива» отыграл всю встречу, его одноклубник перуанец Джефферсон Фарфан провел на поле 88 минут и отметился голевой передачей.

— Плохой результат, но надо сделать выводы из этого поражения и готовиться к следующей игре, — написал Чорлука на своей странице в Инстаграме. — Спасибо всем хорватским болельщикам, которые пришли поддержать нас вчера. Фарфан, вчера — соперники, через неделю — друзья.

Ближайший матч «Локомотива» — 31 марта с «Амкаром» в 24-м туре чемпионата России.

Bad result yesterday in friendly match against Peru, but we will learn from this defeat and prepare ourselves for the next game. Thank you to all the Croatian fans who came to support us yesterday ❤️🇭🇷 @jefferson_farfan_oficial rivals yesterday but brothers in one week 🚂😉 #perucroatia #miami #friendlygame #hardrockstadium

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 24 Мар 2018 в 5:45 PDT