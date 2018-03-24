Бэйл может отказаться от перехода в «МЮ» из-за поведения Моуринью

Бэйл готов рассмотреть предложения « Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэма»

По информации источника, валлийский футболист обсудил этот вопрос со своим агентом, который заявил, что Жозе Моуринью несправедливо относится к защитнику Люку Шоу

Отмечается, что интересы Бэйла и Шоу представляет одна и та же контора. Англичанин недоволен поведением тренера «красных дьяволов», который раскритиковал его после матча в Кубке страны.

Источник уверяет, что агенты Бэйла не хотят, чтоб нападающий оказался в той же ситуации, поэтому не поддерживает идею с переездом на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что к Бэйлу проявляют интерес «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».