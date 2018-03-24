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Бэйл может отказаться от перехода в «МЮ» из-за поведения Моуринью
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Бэйл может отказаться от перехода в «МЮ» из-за поведения Моуринью 

Советский спорт 1 час назад
Бэйл готов рассмотреть предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»
По информации источника, валлийский футболист обсудил этот вопрос со своим агентом, который заявил, что Жозе Моуринью несправедливо относится к защитнику Люку Шоу.
Отмечается, что интересы Бэйла и Шоу представляет одна и та же контора. Англичанин недоволен поведением тренера «красных дьяволов», который раскритиковал его после матча в Кубке страны.
Источник уверяет, что агенты Бэйла не хотят, чтоб нападающий оказался в той же ситуации, поэтому не поддерживает идею с переездом на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что к Бэйлу проявляют интерес «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».
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