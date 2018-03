Кайл Уокер: «С нетерпением жду чемпионат мира в России»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер после победы над Голландией в товарищеском матче (1:0) поблагодарил фанатов. Также он признался, что с нетерпением ждет чемпионат мира-2018.

"Отличная работа, чистый лист от парней! Спасибо фанатам за поддержку. С нетерпением жду ЧМ-2018! Вперед!" — написал Уокер в Твиттере.

Good nights work, clean sheet from the boys! Thank you to the fans for supporting us. Really looking forward to #WC2018! Let’s go. !#ThreeLionsRoaring 🦁 🦁 🦁 #threelions pic.twitter.com/2KwV7Ch7lc

— Kyle Walker (@kylewalker2) 23 марта 2018 г.