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Хоккеисты «Виннипега» подрались на тренировке
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Хоккеисты «Виннипега» подрались на тренировке 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Хоккеисты «Виннипега» Блейк Уилер и Бен Шьяро подрались во время тренировки. Как сообщает TSN, Уилер и Шьяро сняли перчатки и устроили полноценную драку, за что главный тренер «Джетс» Пол Моррис отправил Уилера в раздевалку.
«Просто мужские забавы, не сдержали эмоции. Хорошо, что тренировки проходят в такой напряженной атмосфере. Нам нужно добавить в жесткости перед началом плей-офф», — сказал Шьяро после тренировки.
Тренер «Джетс» не увидел в этом инциденте ничего страшного и заверил журналистов, что этот конфликт остался позади.
«Виннипег» занимает третье место в Западной конференции НХЛ и стал пятым клубом, набравшим более 100 очков в этом сезоне.
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