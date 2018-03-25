Хоккеисты «Виннипега» подрались на тренировке

Хоккеисты «Виннипега» Блейк Уилер и Бен Шьяро подрались во время тренировки. Как сообщает TSN, Уилер и Шьяро сняли перчатки и устроили полноценную драку, за что главный тренер «Джетс» Пол Моррис отправил Уилера в раздевалку.

«Просто мужские забавы, не сдержали эмоции. Хорошо, что тренировки проходят в такой напряженной атмосфере. Нам нужно добавить в жесткости перед началом плей-офф», — сказал Шьяро после тренировки.

Тренер «Джетс» не увидел в этом инциденте ничего страшного и заверил журналистов, что этот конфликт остался позади.

«Виннипег» занимает третье место в Западной конференции НХЛ и стал пятым клубом, набравшим более 100 очков в этом сезоне.