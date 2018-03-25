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Капитана «Виннипега» выгнали с тренировки
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Капитана «Виннипега» выгнали с тренировки 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Капитана «Виннипега» Блэйка Уилера выгнали с субботней тренировки «Джетс» после того, как он решил выяснить отношения с защитником Беном Широ.
«Такие вещи случаются постоянно. Эмоции берут верх. На самом деле хорошо, когда тренировки проходят очень интенсивно, и мы хотим, чтобы они были такими перед плей-офф», — сказал Широ.
Инцидент произошел во время отработки большинства. В нем также принял участие нападающий Марк Шайфли. После этого тренер Пол Морис отправил Уилера в раздевалку.
«У нас короткая память. По крайней мере у меня. Сначала оказываешься в гуще событий, а потом перекусишь, глотнешь воды, и снова готов играть», — отметил Шайфли.
«Наш подход к тренировкам прост — все надо делать быстро. Это контактный вид спорта. В игре кто-то может поднять локоть, жестко встретить соперника. Такое случается и на тренировках. Так будет всегда. Все нормально», — сказал Морис.
«Джетс» могут пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с сезона-2014/15.
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