Уилер: это была шутка, которая зашла слишком далеко, а теперь начались сплетни

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал свою драку на тренировке с Беном Шьяро . Уилер сначала нанёс щелчок по Шьяро, потом защитника ударил в спину Марк Шайфли , который боролся с ним на пятачке. После этого подъехал Уилер, они со Шьяро сбросили перчатки и начали драку.

«Знаете, у вас же у всех наверняка есть братья и сёстры, правильно? Скорее всего, вы дрались друг с другом каждый день, потому что это нормально. Я провожу с одноклубниками больше времени, чем с собственной женой и детьми, и иногда такое случается. Да, вы не должны были становиться свидетелями того, что произошло. Это была шутка, которая зашла слишком далеко, а теперь начались какие-то сплетни. Но знаете, в конце концов, это мужской вид спорта, в котором порой эмоции захлёстывают. Повторюсь, вся проблема в том, что всё произошло на глазах журналистов, но это жизнь», — цитирует Уилера журналист Скотт Биллек.