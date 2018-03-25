Ещё
Уилер: это была шутка, которая зашла слишком далеко, а теперь начались сплетни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уилер: это была шутка, которая зашла слишком далеко, а теперь начались сплетни 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал свою драку на тренировке с Беном Шьяро. Уилер сначала нанёс щелчок по Шьяро, потом защитника ударил в спину Марк Шайфли, который боролся с ним на пятачке. После этого подъехал Уилер, они со Шьяро сбросили перчатки и начали драку.
«Знаете, у вас же у всех наверняка есть братья и сёстры, правильно? Скорее всего, вы дрались друг с другом каждый день, потому что это нормально. Я провожу с одноклубниками больше времени, чем с собственной женой и детьми, и иногда такое случается. Да, вы не должны были становиться свидетелями того, что произошло. Это была шутка, которая зашла слишком далеко, а теперь начались какие-то сплетни. Но знаете, в конце концов, это мужской вид спорта, в котором порой эмоции захлёстывают. Повторюсь, вся проблема в том, что всё произошло на глазах журналистов, но это жизнь», — цитирует Уилера журналист Скотт Биллек.
Чемпионат.com: последние новости
Швайнштайгер — Ибрагимовичу: перестань следовать за мной Красавицы дня: косплей по вселенной «Ведьмак» Чемпионки мира в фитнес-бикини. Красивые девушки спортсменки
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга17
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ12
Россия взяла золото на этапе Кубка мира11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой117
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение