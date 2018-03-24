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Самую уродливую на свете козу нашли пользователи Сети: видео
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Самую уродливую на свете козу нашли пользователи Сети: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
У животного язык торчит сбоку лица, а на месте глаз страшная «маска».
В Интернете ужасающую популярность получил ролик с козой-мутантом. На кадрах животное с деформацией морды, вокруг которого ходят его нормальные сородичи, как будто не замечающие разницы.
Язык козы торчит откуда-то сбоку, а вместо глаз — похожая на человеческое лицо маска.
Многие пользователи жалеют несчастное уродливое животное, другие пытаются понять, в связи с чем козленок появился на свет с такой страшной мордой.
Судя по всему, у козы аномалия развития в виде циклопии, которая является врожденной и неизлечимой и характеризуется частичным или полным сращиванием глазных яблок и их локализацией в одной глазнице, расположенной по центру лица.
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