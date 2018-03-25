Капитан «Оттавы» Эрик Карлссон вернулся на лёд после смерти сына

Его встретили заслуженной овацией и аплодисментами — любовь к работе и хоккею поможет пережить трагедию.

Несостоявшийся обмен и смерть ребёнка

Один из лучших защитников НХЛ последних лет должен был стать героем дедлайна. Тогда Карлссону прочили массу вариантов обмена в более сильный клуб, поскольку «Оттава» провалила нынешний сезон, а следующий год контракта у Эрика будет последним по действующему контракту. Однако в конце февраля новостей о шведском капитане «Сенаторз» мы не дождались: несмотря на все попытки руководства клуба провернуть сделку, цена на топового игрока обороны оказалась слишком высокой для всех покупателей.

Прошло чуть менее месяца, и о Карлссоне снова появились новости, но на этот раз куда более трагичные, чем просто несостояввшийся обмен из клуба-аутсайдера: супруга шведа Мелинда потеряла сына на девятом месяце беременности. Пара очень ждала ребёнка, который должен был стать их первенцем, а о поле будущего малыша Эрик объявил очень своеобразным способом: перед видеокамерой он нанёс щелчок по игрушечной шайбе, которая тут же разорвалась облаком голубой пудры. Мальчику выбрали имя Аксель, а роды должны были пройти в апреле, но всё получилось куда трагичнее, чем предполагалось.

«Мы хотим поблагодарить всех за вашу поддержку и сердечные пожелания, а также за уважительное отношение к нашей личной жизни и процессу, через который нам предстоит пройти. Нам очень повезло быть родителями Акселя. Пусть он так и не родился, мы знаем, что однажды сможем быть с ним при иных обстоятельствах, а та радость, что он подарил нам, останется с нами на всю жизнь», — сказал Карлссон, обращаясь к болельщикам, которые мгновенно адресовали Эрику слова поддержки. Отозвалась на это и лига, и команды-соперницы.

«Наши мысли и молитвы вместе с Эриком и Мелиндой. Мы просим всех уважать неприкосновенность частной жизни, особенно это важно сейчас, во время этих скорбных дней», — значилось в заявлении «Оттавы», которая предоставила Карлссону бессрочный отпуск.

Любовь к хоккею сильнее боли

Карлссон отсутствовал два матча — с «Флоридой» и «Эдмонтоном», которые «сенаторы» проиграли. Утром перед домашней игрой с «Каролиной» он вышел на тренировку, чем удивил и порадовал многих. «Конечно, Эрик очень важен для нашей команды, но куда большее значение имеет тот факт, что он — член нашей семьи, нашего братства. Мы даже не можем представить, какое горе они с Мелиндой пережили. Все парни счастливы видеть его на льду, все хотят его обнять и поддержать. Это действительно очень важно», — сказал защитник «Оттавы» Марк Боровецки . «Конечно, очень трудно, когда ничем нельзя помочь, кроме как мыслями и словами. Думаю, что лучший способ попытаться вернуться к привычной жизни — это выйти и сыграть хороший матч. Это поможет Эрику вернуться в нужное русло. Да и для нас это будет здорово», — добавил нападающий Мэтт Дюшейн

Перед матчем с «Каролиной» все болельщики стоя приветствовали Карлссона, который сыграл на хорошем уровне, отметившись голевой передачей. Эта трагедия стала не единственной, про которую вспоминали в этот день. Три недели назад нападающий «Харрикейнз» Джордан Стаал потерял дочь Ханну, которая погибла из-за родовой травмы. «Это очень непростые дни. Остаётся лишь заботиться о своей семье, насколько это возможно», — сказал Стаал.

Год назад в вынужденный отпуск по личным обстоятельствам ушёл голкипер «Оттавы» Крейг Андерсон , супруга которого Николь сражалась с редкой формой рака горла. Тогда всё закончилось хорошо: болезнь была побеждена, а сам вратарь обрёл дополнительную мотивацию для игры.

«Быть в раздевалке, быть вместе с парнями — это лучший способ преодолеть подобные вещи. Возвращение к обычной работе, к рутине — это хорошо, это ключ к спасению. Хоккей даёт возможность переключиться, даёт передышку, иначе можно сойти с ума. Даже просто войти в раздевалку и поработать вместе с ребятами — всё это может спасти от стресса», — сказал Андерсон.