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В центре Краснодара 25 марта пройдет велогонка «Критериум»
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В центре Краснодара 25 марта пройдет велогонка «Критериум» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Велогонка, ставшая традиционным мероприятием, с участием более 90 велосипедистов пройдет 25 марта в центре Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Краснодарского края и Адыгеи. Гонка проводится девятый год подряд в память об Александра Карпенко — мастере спорта СССР, Заслуженном тренере России, профессоре, декане Кубанского государственного университета физкультуры, главе краевой федерации велоспорта.
В связи с проведением спортивного мероприятия будет ограничено движения транспорта. Со схемой движения велосипедистов можно ознакомиться здесь.
Напомним, велогонка «Критериум» проходившая в в прошлом году, собрала большое количество краснодарцев, болевших за участников состязаний.
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