В центре Краснодара 25 марта пройдет велогонка «Критериум»

Велогонка, ставшая традиционным мероприятием, с участием более 90 велосипедистов пройдет 25 марта в центре Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Краснодарского края и Адыгеи. Гонка проводится девятый год подряд в память об Александра Карпенко — мастере спорта СССР, Заслуженном тренере России, профессоре, декане Кубанского государственного университета физкультуры, главе краевой федерации велоспорта.

В связи с проведением спортивного мероприятия будет ограничено движения транспорта. Со схемой движения велосипедистов можно ознакомиться здесь.

Напомним, велогонка «Критериум» проходившая в в прошлом году, собрала большое количество краснодарцев, болевших за участников состязаний.