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«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА
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«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».
Ставка: победа «Рэпторс» с учётом овертайма с коэффициентом 1.60.
««Бостон», одержавший уже пять побед подряд в отсутствии Кайри Ирвинга, принимает в родных стенах несколько сбавивший ход «Торонто». Несмотря на то, что коллективы занимают первую и вторую строчку в восточной конференции, они вряд ли встретятся в плей-офф, если Леброн будет в порядке. Следовательно, прятать различные наработки друг от друга смысла не имеет, поэтому битва должна выйти зрелищной и интересной.
«Селтикс» на сумасшедшем таланте Брэда Стивенса и эмоциональной заряженности баскетболистов даже с ослабленным составом продолжают штамповать виктории, но не может же подобное происходить вечно. Пусть «Бостон» и одолел совсем недавно даже «Трэйл Блэйзерс» и «Тандер», но обе команды объединяют гигантские трудности со скамейкой и критическая зависимость от действий лидеров. «Торонто» в указанных аспектах смотрится гораздо более солидным и мастеровитым коллективом, у которого звёзды в нужный момент тащат нападение или находят фолы, а резервисты задорно и качественно отрабатывают свои минуты.
Представляется, что для «Рэпторс» битва с «Селтикс» является очень важной с психологической точки зрения. Дерозану и партнёрам необходимо обретать уверенность в собственных силах, которая и появляется после побед над прямыми конкурентами. Разумеется, «Бостон» хочет выиграть не меньше, а может и больше, но в случае полной самоотдачи от гостей нападение Брэда Стивенса может проседать на некоторых отрезках, и в определённый момент пропустить решающий рывок», — отметил Прокофьев.
Старт встречи — 1 апреля в 2:30 мск.
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