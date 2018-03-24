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Милейшее видео о дружбе малышки и свиньи
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Милейшее видео о дружбе малышки и свиньи 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мы уже не раз вам рассказывали о том, какой крепкой бывает дружба между малышами и собаками, котами и даже попугаями. Но, согласитесь, стать свидетелем теплых дружеских отношений между малышкой и свиньей удается нечасто.
Эта невероятная история дружбы началась с самого рождения малышки Эсмэ. С первых дней жизни девочки рядом с ней был ее верный друг — свин по кличке Пиппин. Он тоже был еще совсем поросенком, когда стал членом этой большой семьи.
Кстати, Пиппин не единственный питомец: в доме с ним также живут три собаки, а на придомовом участке — козлята.
Мама девочки, Эбби, фиксирует все важные события из жизни ее детей (недавно у Эсмэ родилась маленькая сестричка) и животных, записывает трогательные видеоролики и выкладывает их в «Инстаграме».
Ролики об уникальной дружбе Эсмэ и Пиппина пользуются особой популярностью у пользователей.
Мы собрали для вас самые милые видео о дружбе девочки и свина: на этих кадрах видно, как они вместе взрослели, как отдыхают и играют вместе в песочнице.
Смотрите, какой может быть настоящая дружба между малышкой и свинкой. Это трогательное видео растопит сердце каждого!
Фото и видео: Инстаграм / @abbylovephotography1
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