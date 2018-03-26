Видеообзор первого этапа Abu Dhabi Desert Challenge 2018: победа Альфана 

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты рассказали о ходе первого этапа третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Лучшее время на стартовом спецучастке установил опытнейший французский гонщик Люк Альфан, вернувшийся в ралли-рейды после долго перерыва. Однако позднее Альфана оштрафовали на две минуты за превышение скорости, после чего он опустился на второе место позади Якуба Пшигонского. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал шестое время дня.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.