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Видеообзор первого этапа Abu Dhabi Desert Challenge 2018: победа Альфана
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Видеообзор первого этапа Abu Dhabi Desert Challenge 2018: победа Альфана 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты рассказали о ходе первого этапа третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Лучшее время на стартовом спецучастке установил опытнейший французский гонщик Люк Альфан, вернувшийся в ралли-рейды после долго перерыва. Однако позднее Альфана оштрафовали на две минуты за превышение скорости, после чего он опустился на второе место позади Якуба Пшигонского. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал шестое время дня.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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