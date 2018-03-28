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Видеорепортаж с четвёртого этапа Abu Dhabi Desert Challenge: Васильев — 3-й
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Видеорепортаж с четвёртого этапа Abu Dhabi Desert Challenge: Васильев — 3-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске они рассказали о ходе четвёртого спецучастка третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Лучшее время на четвёртом спецучастке показал Мартин Прокоп, вместе с которым в топ-3 попали Сириль Депре, уступивший всего 31 секунду, и российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова с отставанием в две с половиной минуты. В общем зачёте также лидирует Прокоп, опережающий Якуба Пшигонского на 15 минут. Васильев и Жильцов вышли на третью строчку, обгоняя Халида Аль-Кассими на четыре с половиной минуты.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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