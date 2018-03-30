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Видеорепортаж с подиума Abu Dhabi Desert Challenge: Васильев — 3-й
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Видеорепортаж с подиума Abu Dhabi Desert Challenge: Васильев — 3-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске они рассказали о ходе финишного спецучастка третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходил с 24 по 29 марта. В дневнике — интервью призёров гонки на подиуме. Лучшее время на пятом спецучастке показал Сириль Депре, вместе с которым в топ-3 попали Люк Альфан, уступивший две с половиной минуты, и российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова с отставанием в четыре минуты. В общем зачёте первую строчку сохранил Мартин Прокоп, опередивший Якуба Пшигонского на 13 с половиной минут. Васильев и Жильцов сохранили третью строчку, обогнав Депре на 45 минут.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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