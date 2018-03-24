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Видеорепортаж с пролога Abu Dhabi Desert Challenge 2018 на «Яс Марине»
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Видеорепортаж с пролога Abu Dhabi Desert Challenge 2018 на «Яс Марине» 

Чемпионат.com 15 минут назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты рассказали о ходе пролога третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Пролог состоялся на автодроме «Яс Марина», принимающем Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Один из главных фаворитов гонки Сириль Депре допустил разворот, а Халид Аль-Кассими и Якуб Пшигонский показали одинаковые результаты, однако на первую строчку поставили Аль-Кассими. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов показали десятый результат с отставанием в 6,4 секунды.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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