Видеорепортаж с пролога Abu Dhabi Desert Challenge 2018 на «Яс Марине»

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты рассказали о ходе пролога третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Пролог состоялся на автодроме «Яс Марина», принимающем Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Один из главных фаворитов гонки Сириль Депре допустил разворот, а Халид Аль-Кассими и Якуб Пшигонский показали одинаковые результаты, однако на первую строчку поставили Аль-Кассими. Россияне Владимир Васильев Константин Жильцов показали десятый результат с отставанием в 6,4 секунды.

Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.