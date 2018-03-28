Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске они рассказали о ходе третьего спецучастка третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Лучшее время на третьем спецучастке показал Люк Альфан, вместе с которым в топ-3 попали Якуб Пшигонский, уступивший три с половиной минуты, и Мартин Прокоп с отставанием в пять с половиной минут. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал четвёртое время, благодаря чему поднялся в общем зачёте с шестой строчки на четвертую.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.