Видеорепортаж с третьего этапа Abu Dhabi Desert Challenge: Васильев — 4-й

Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.

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