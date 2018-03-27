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Видеорепортаж со второго этапа Abu Dhabi Desert Challenge 2018
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Видеорепортаж со второго этапа Abu Dhabi Desert Challenge 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты рассказали о ходе второго спецучастка третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который проходит с 24 по 29 марта. Лучшее время на втором спецучастке показал Мартин Прокоп, вместе с которым в топ-3 вышли Халид Аль-Кассими, уступивший почти 14 минут, и Сириль Депре с отставанием в 16 с половиной минут. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал девятое время дня, проиграв 41 минуту. В общем зачёте Васильев идёт шестым, а лидирует Прокоп. А вот Люк Альфан потерял все шансы на победу из-за долгого ремонта прототипа.
Посмотреть очередной видеодневник можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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