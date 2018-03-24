Все пять южноамериканских сборных, пробившихся на ЧМ-2018, обыграли представителей Европы

В пятницу, 23 марта, состоялись товарищеские матчи с участием сборных Южной Америки, вышедших в финальную стадию чемпионата мира-2018. Все южноамериканские команды играли с представителями Европы: Уругвай выиграл у Чехии (2:0), Бразилия разгромила Россию (3:0), Аргентина забила два безответных мяча Италии (2:0), Колумбия одержала волевую победу над Францией (3:2), а Перу выиграла у Хорватии (2:0).

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

🇺🇾Uruguay 2-0 República Checa🇨🇿 🇷🇺Rusia 0-3 Brasil🇧🇷 🇮🇹Italia 0-2 Argentina🇦🇷 🇫🇷Francia 2-3 Colombia🇨🇴 🇵🇪Perú 2-0 Croacia🇭🇷 SUDAMÉRICA 5-0 EUROPA!

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 24 марта 2018 г.