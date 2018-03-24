Ещё
Все пять южноамериканских сборных, пробившихся на ЧМ-2018, обыграли представителей Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все пять южноамериканских сборных, пробившихся на ЧМ-2018, обыграли представителей Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В пятницу, 23 марта, состоялись товарищеские матчи с участием сборных Южной Америки, вышедших в финальную стадию чемпионата мира-2018. Все южноамериканские команды играли с представителями Европы: Уругвай выиграл у Чехии (2:0), Бразилия разгромила Россию (3:0), Аргентина забила два безответных мяча Италии (2:0), Колумбия одержала волевую победу над Францией (3:2), а Перу выиграла у Хорватии (2:0).
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
🇺🇾Uruguay 2-0 República Checa🇨🇿 🇷🇺Rusia 0-3 Brasil🇧🇷 🇮🇹Italia 0-2 Argentina🇦🇷 🇫🇷Francia 2-3 Colombia🇨🇴 🇵🇪Perú 2-0 Croacia🇭🇷 SUDAMÉRICA 5-0 EUROPA!
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 24 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гильерме: "Матч Россия - Бразилия будет, скорее всего, не самым результативным" Федор Смолов - об отказе общаться с прессой: "А никто и не играл" Неймар хочет видеть в "ПСЖ" Луиса Энрике, другие игроки хотят возвращения Анчелотти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ65
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ19
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян37
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение