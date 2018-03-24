Ещё
Из-за сноса телебашни центр Екатеринбурга застыл в длинных пробках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за сноса телебашни центр Екатеринбурга застыл в длинных пробках 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня из-за снова башни и перекрытых улиц центр города застыл в пробках. Квадрат улиц рядом с взорванной телебашней буквально «горит» красным на Яндекс. Картах.
По Куйбышева сейчас просто не прорваться, сложно проехать по Восточной и Московской, где сейчас пытаются объехать перекрытия автомобилисты.
"Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Куйбышева, от Московской улицы до Восточной улицы. В пробке длиной 3,1 км можно потерять 34 минуты, что на 23 минуты больше обычного", — говорится в сообщении Яндекс. Карт.
За тем, как сегодня сносили телебашню, мы следили в нашем большом онлайн-репортаже, ищите его по ссылке.
e1.ru: последние новости
Помогите лайками: три сексуальных екатеринбурженки борются за звание «Краса футбола» Юные екатеринбургские синхронистки на льду выиграли Чемпионат мира в Загребе На Уктусе байкеры, сноубордисты и лыжники устроили головокружительные прыжки в высоту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ65
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ19
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян36
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение