Из-за сноса телебашни центр Екатеринбурга застыл в длинных пробках

Сегодня из-за снова башни и перекрытых улиц центр города застыл в пробках. Квадрат улиц рядом с взорванной телебашней буквально «горит» красным на Яндекс . Картах.

По Куйбышева сейчас просто не прорваться, сложно проехать по Восточной и Московской, где сейчас пытаются объехать перекрытия автомобилисты.

"Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Куйбышева, от Московской улицы до Восточной улицы. В пробке длиной 3,1 км можно потерять 34 минуты, что на 23 минуты больше обычного", — говорится в сообщении Яндекс. Карт.

За тем, как сегодня сносили телебашню, мы следили в нашем большом онлайн-репортаже, ищите его по ссылке.