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Реакция мальчика на подарок от хоккейного кумира покорила Сеть
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Реакция мальчика на подарок от хоккейного кумира покорила Сеть 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юный поклонник хоккеиста за последние несколько дней успел прославиться на весь интернет. Пользователей Сети настолько поразила искренняя реакция мальчика на подарок кумира, что они посмотрели это видео бесчисленное количество раз.
Двенадцатилетний фанат хоккеиста, мальчик по имени Бенджамин, с ранних лет болеет за «Нью-Йорк Рейнджерс», как и его дедушка. Именно дедушка помог мальчику достать форму хоккейного клуба «Северсталь», которая была на нем в тот вечер. В этом клубе в городе Череповец Павел Бучневич начинал свою карьеру.
Игрок НХЛ не ожидал увидеть на трибуне во время разминки мальчика в форме своего родного клуба и потому решил преподнести ему в подарок клюшку. А Бенджамин не ожидал получить такое внимание от кумира и был одновременно и шокирован, и счастлив.
Реакция мальчика была настолько восторженной и искренней, что он просто не смог сдержать слез.
После матча Павел сфотографировался с мальчиком.
В интервью видеоканалу хоккейной команды мальчик рассказал, что является большим поклонником «Нью-Йорк Рейнджерс», а заветную форму его дедушка заказал на российском сайте, которую он с нетерпением ждал целых три месяца, а когда получил, был очень счастлив.
Вы только посмотрите на эту трогательную реакцию маленького хоккейного болельщика!
Фото и видео: Twitter @NYRangers.
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