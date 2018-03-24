НХЛ. Результативное возвращение Тарасенко 

«Баффало» — «Монреаль» 0:3 «Монреаль» в гостях победил «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Шайбы забросили Арттури Лехконен (5-я минута), Пол Байрон (59) и Брендан Галлахер (60).
Нападающий «Монреаля» Никита Щербак за 16 минут 43 секунды заработал 2 минуты штрафа и показатель полезности «+1». Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 13 минут 10 секунд, нанес 1 бросок, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок-шот.
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ «Питтсбург» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1).
За «Дэвилз» забивали Уилл Батчер (26-я минута), Блейк Коулман (28), Нико Хишир (29) и Тейлор Холл (61). У хозяев отличились Сидни Кросби (3), Брайан Дюмулин (44) и Фил Кессел (51).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес 2 броска и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».
«Виннипег» — «Анахайм» 3:2 ОТ «Виннипег» на домашнем льду победил «Анахайм» и преодолел отметку в 100 очков за сезон — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
В основное время в составе «Джетс» отличились Николай Элерс (7-я минута) и Марк Шайфли (21). У «Дакс» шайбы забросили Дерек Грант (6) и Ник Ритчи (51).
Победу хозяевам принес Кайл Коннор (64).
«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1 «Сент-Луис» одержал победу над «Ванкувером» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
У «Блюз» отличились Патрик Берглунд (1-я и 25-я минуты), Владимир Тарасенко (41) и Дмитрий Яшкин (58). У гостей шайба в активе Сэма Ганье (35).
Тарасенко вернулся на лед после того, как пропустил две игры из-за травмы, и был признан второй звездой матча. Для Владимира сегодняшняя шайба стала 28-й в сезоне и 173-й в карьере. В снайперском зачете «Блюз» он вышел на девятое место, обойдя Реда Беренсона.
Одноклубник Тарасенко Иван Барбашев результативными действиями не отметился.
Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин заработал отрицательный показатель полезности: «-1».
«Даллас» — «Бостон» 2:3 «Даллас» на своей площадке уступил «Бостону» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3).
На шайбы Эсы Линделля (3-я минута) и Джейми Бенна (40) «Брюинз» ответили голами Брэда Маршана (42), Тима Шаллера (50) и Давида Пастрняка (60).
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов нанес 6 бросков в створ и заработал показатель полезности «-1».