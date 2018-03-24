НХЛ. Результативное возвращение Тарасенко

«Баффало» — «Монреаль» 0:3 «Монреаль» в гостях победил «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Нападающий «Монреаля» Никита Щербак за 16 минут 43 секунды заработал 2 минуты штрафа и показатель полезности «+1». Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 13 минут 10 секунд, нанес 1 бросок, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок-шот.

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ «Питтсбург» потерпел поражение от «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1).

За «Дэвилз» забивали Уилл Батчер (26-я минута), Блейк Коулман (28), Нико Хишир (29) и Тейлор Холл (61). У хозяев отличились Сидни Кросби (3), Брайан Дюмулин (44) и Фил Кессел (51).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес 2 броска и заработал отрицательный показатель полезности: «-1».

«Виннипег» — «Анахайм» 3:2 ОТ «Виннипег» на домашнем льду победил «Анахайм» и преодолел отметку в 100 очков за сезон — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1 «Сент-Луис» одержал победу над «Ванкувером» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Тарасенко вернулся на лед после того, как пропустил две игры из-за травмы, и был признан второй звездой матча. Для Владимира сегодняшняя шайба стала 28-й в сезоне и 173-й в карьере. В снайперском зачете «Блюз» он вышел на девятое место, обойдя Реда Беренсона.

Одноклубник Тарасенко Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

«Даллас» — «Бостон» 2:3 «Даллас» на своей площадке уступил «Бостону» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3).