Геннадий Орлов: Манчини унизил Дзюбу и Шатова

«Почему Черчесов не взял Дзюбу в сборную? Потому что Дзюба не играл. Дзюбу, как и Шатова, обидел Манчини. Он их унизил. Это ведущие игроки сборной, а он вдруг сказал, что они ему не нужны. Зачем он так поступил?!

Сейчас он заявляет, что всегда говорит правду. Но это лукавство, он не всегда говорит правду. Он же нам так и не ответил, почему два футболиста »Зенита» порвали кресты на первых минутах матчей. Он привез сюда тренера-физиотерапевта, который разминает игроков перед матчем. В его распоряжении несколько массажистов высокого уровня, у него врачебный контроль, вся современная аппаратура. Как же ты потерял двух таких нужных для команды игроков? По Маммане хоть оправдание есть — поле плохое в Ростове, холодно. Но Кокорин порвал кресты при первом же прыжке в матче на ровном поле, в идеальных условиях. Но ты, Манчини, нам скажи, ты же тоже за это отвечаешь. Вы слышали хоть слово от него об этом?

Да, есть физиотерапеват, который работал с ним в «Манчестер Сити». Но это ни о чем не говорит. Да, Манчини стал с «Манчестер Сити» чемпионом Англии. Но там была совсем другая команда игроков. Никто не отрицает его возможностей, но время уходит. Может, этот эксперимент неудачный? Что он посеял внутри команды? Когда он дал понять Дзюбе и Шатова, что они не будут играть, те перестали тренироваться, потеряли форму. Они обиделись. А когда футболист обиделся, он уже не тренируется так, как надо. Да им и шансов никаких не давали», — сказал Орлов в эфире ютуб-канала «ГСО Live».