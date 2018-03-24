Ещё
Геннадий Орлов: Манчини унизил Дзюбу и Шатова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой

Геннадий Орлов: Манчини унизил Дзюбу и Шатова 

Советский спорт 1 час назад
«Почему Черчесов не взял Дзюбу в сборную? Потому что Дзюба не играл. Дзюбу, как и Шатова, обидел Манчини. Он их унизил. Это ведущие игроки сборной, а он вдруг сказал, что они ему не нужны. Зачем он так поступил?!
Сейчас он заявляет, что всегда говорит правду. Но это лукавство, он не всегда говорит правду. Он же нам так и не ответил, почему два футболиста »Зенита» порвали кресты на первых минутах матчей. Он привез сюда тренера-физиотерапевта, который разминает игроков перед матчем. В его распоряжении несколько массажистов высокого уровня, у него врачебный контроль, вся современная аппаратура. Как же ты потерял двух таких нужных для команды игроков? По Маммане хоть оправдание есть — поле плохое в Ростове, холодно. Но Кокорин порвал кресты при первом же прыжке в матче на ровном поле, в идеальных условиях. Но ты, Манчини, нам скажи, ты же тоже за это отвечаешь. Вы слышали хоть слово от него об этом?
Да, есть физиотерапеват, который работал с ним в «Манчестер Сити». Но это ни о чем не говорит. Да, Манчини стал с «Манчестер Сити» чемпионом Англии. Но там была совсем другая команда игроков. Никто не отрицает его возможностей, но время уходит. Может, этот эксперимент неудачный? Что он посеял внутри команды? Когда он дал понять Дзюбе и Шатова, что они не будут играть, те перестали тренироваться, потеряли форму. Они обиделись. А когда футболист обиделся, он уже не тренируется так, как надо. Да им и шансов никаких не давали», — сказал Орлов в эфире ютуб-канала «ГСО Live».
Советский спорт: последние новости
"Реал" проявляет интерес к Рэшфорду Алексей Сорокин: Газоны всех стадионов ЧМ-2018 будут идеальны, как мы и обещали Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии на встречу с Англией
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ42
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян121
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ24
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение