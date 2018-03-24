Тарпищев оценил шансы Петербурга на приём летней Олимпиады

Санкт-Петербург может претендовать на приём летней Олимпиады в 2032 или 2036 году. Об этом на встрече с депутатами заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко , пишет издание REGNUM.

Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев в эфире НСН оценил шансы города и России в целом на роль хозяев в мероприятии столь высокого ранга. Он подчеркнул, что допинговый скандал, бушевавший последние годы, скоро уляжется, а спортивный авторитет России останется непоколебимым.

«Я думаю, что допинг здесь вообще не при чём, потому что авторитет по принятию мероприятий у нас очень высок. Что бы мы ни проводили, оценка этих событий всегда была высочайшей. Поэтому я думаю, что у нас при хорошей подготовке есть шансы на проведение Олимпиады. Может быть, в данный момент, ближайшие полтора-два года будут проблемы, но я думаю, что они потихоньку уже уходят, и они преодолимы. Тем более по решению МОК восстановлен в правах Олимпийский комитет России, и мы начинаем с чистого листа. Так что я бы не драматизировал ситуацию. Авторитет у нас очень высокий, а эти политические катаклизмы, они временны. Шансы получить Игры у нас есть, и можно замахиваться на любые уровни соревнований», — сказал Тарпищев.

Обеспечить Петербург необходимыми для приёма Игр объектами будет даже проще, чем в 2014 году Сочи, добавил тренер. А времени, которое остаётся до летней Олимпиады вполне достаточно, чтобы восполнить недостающий арсенал стадионов и площадок.

«Если вспомнить Сочи, когда надо было отстраивать инфраструктуру для Игр полностью, то с Санкт-Петербургом всё гораздо легче. Потому что очень много спортивных объектов, всё, что связано с Олимпийскими играми на воде, практически готово. Поэтому я не вижу тут особых проблем. Тем более, в запасе до ОИ есть порядка семи-восьми лет, а этого времени вполне достаточно, чтобы достроить то, чего не хватает», — заверил член МОК.