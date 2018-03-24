Тарпищев оценил шансы Петербурга на приём летней Олимпиады 

Санкт-Петербург может претендовать на приём летней Олимпиады в 2032 или 2036 году. Об этом на встрече с депутатами заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, пишет издание REGNUM.
Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев в эфире НСН оценил шансы города и России в целом на роль хозяев в мероприятии столь высокого ранга. Он подчеркнул, что допинговый скандал, бушевавший последние годы, скоро уляжется, а спортивный авторитет России останется непоколебимым.
«Я думаю, что допинг здесь вообще не при чём, потому что авторитет по принятию мероприятий у нас очень высок. Что бы мы ни проводили, оценка этих событий всегда была высочайшей. Поэтому я думаю, что у нас при хорошей подготовке есть шансы на проведение Олимпиады. Может быть, в данный момент, ближайшие полтора-два года будут проблемы, но я думаю, что они потихоньку уже уходят, и они преодолимы. Тем более по решению МОК восстановлен в правах Олимпийский комитет России, и мы начинаем с чистого листа. Так что я бы не драматизировал ситуацию. Авторитет у нас очень высокий, а эти политические катаклизмы, они временны. Шансы получить Игры у нас есть, и можно замахиваться на любые уровни соревнований», — сказал Тарпищев.
Обеспечить Петербург необходимыми для приёма Игр объектами будет даже проще, чем в 2014 году Сочи, добавил тренер. А времени, которое остаётся до летней Олимпиады вполне достаточно, чтобы восполнить недостающий арсенал стадионов и площадок.
«Если вспомнить Сочи, когда надо было отстраивать инфраструктуру для Игр полностью, то с Санкт-Петербургом всё гораздо легче. Потому что очень много спортивных объектов, всё, что связано с Олимпийскими играми на воде, практически готово. Поэтому я не вижу тут особых проблем. Тем более, в запасе до ОИ есть порядка семи-восьми лет, а этого времени вполне достаточно, чтобы достроить то, чего не хватает», — заверил член МОК.
Добавим, что губернатор Санкт-Петербурга рассказал о планах города на приём Олимпиады, аргументируя целесообразность застройки парка Интернационалистов во Фрунзенском районе. Парламентарии задались вопросом, почему застройку нельзя перенести на территорию участка, который ранее освободил футбольный клуб «Зенит». На что градоначальник ответил, что эти земли пригодятся для создания стадиона, если Северная столица заявит о себе, как потенциальной хозяйке летних Игр.