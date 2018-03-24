Стоимость Астори в FIFA 18 снижена в связи с его смертью

Компания EA Sports сделала официальное объявление по поводу изменений в FIFA 18, связанных со смертью защитника «Фиорентины» Давиде Астори​. 31-летний итальянец скончался в ночь на 5 марта, после чего цены на карточку футболиста в футбольном симуляторе выросли до максимально возможных 10 тысяч монет (внутриигровая валюта), так как некоторые пользователи футсима решили обогатиться на трагичном случае.

Мы были потрясены, как и весь футбольный мир, смертью Давиде Астори . Проконсультировавшись с «Фиорентиной», мы решили предпринять следующие действия, чтобы гарантировать, что мы чтим память игрока: — По просьбе клуба Давиде Астори останется в составе «Фиорентины» в FIFA 18; — Карточка игрока была удалена из паков в Ultimate Team; ​— Максимальная цена на карточку Давиде Астори будет уменьшена.

Игроки FIFA 18 обогащаются на смерти Астори