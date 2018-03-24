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Ан. Миранчук: если бы забили бразильцам свои моменты, говорили бы по-другому
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Ан. Миранчук: если бы забили бразильцам свои моменты, говорили бы по-другому 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мыслями о товарищеском матче национальной команды с Бразилией (0:3).
«Смотрел на бразильцев ещё когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как все фанаты делают. А тут сыграл с ними. На фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось, потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.
Если пересматривать видео, то в матче ничего особенного не было. По пенальти, естественно, вопросов нет. Но остальные моменты смотришь… У них всё как-то легко получилось. Наверное, первый гол нас подломил. Пытались выскочить в контратаку и забить, попались на этом. Невынужденные голы пропустили, будем работать.
Первый тайм хорошо провели, имели моменты, могли забить. Неплохо сыграли в обороне. Всё было ожидаемо. Но Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы.
Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться уверенней. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберём ошибки.
Понятно, что мы много пропустили, если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.
Кто сильнее — Аргентина или Бразилия? Наверное, Бразилия, потому что у них каждый игрок индивидуально сильнее на своей позиции. Меня впечатлили Коутиньо и Марсело», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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