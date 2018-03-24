Ещё
Червиченко: «Малафеев провалил трансферное окно, „Зенит“ совершил бестолковые покупки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Червиченко: «Малафеев провалил трансферное окно, „Зенит“ совершил бестолковые покупки» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев провалил зимнее трансферное окно.
"Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю. Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно — Оздоева, Заболотного и Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми? Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые сами догадаются", — сказал Червиченко.
После 23 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Колумбия отыграла два мяча у Франции, добыв волевую победу на "Стад-де-Франс" Болт: "Без Неймара Бразилия не выиграет чемпионат мира" Инсинье назвал результат матча с Аргентиной позорным
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву23
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой86
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ96
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Прочее
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение