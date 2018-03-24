Червиченко: «Заболотный, Оздоев и Набиулин — самые бестолковые трансферы зимы»

«Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю. Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно — Оздоева, Заболотного и Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми? Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые сами догадаются», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Грантом Гетадаряном.