План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19

Первые слова Юргена Клоппа после его назначения на пост главного тренера «Ливерпуля»: «Если мне дадут проработать здесь четыре года, я полностью уверен — у нас будет хотя бы один титул».

Напомним, что немецкий энтузиаст стал наставником «красных» в октябре 2015-го. Учитывая, что «Манчестер Сити», по сути, уже добыл трофей АПЛ, у Клоппа остался только один шанс — сезон 18/19.

5. Партнер Ван Дейку

Прибытие в команду Вирджила Ван Дейка совпало с возвращением Лориса Кариуса на позицию номера один. Такой шаг от Юргена Клоппа сплотил всю защитную линию и сделал ее более надежной.

Как раз после январского приезда центрбека «Обыкновенный», как немецкий специалист назвал себя сам, начал тасовать последний рубеж своей команды. Пару Вирджилу попеременно составляли Деян Ловрен и Жоэль Матип. Похоже на то, что менеджер «Ливерпуля» считает Ван Дейка краеугольным камнем своей обороны, а другие защитники подбираются под него.

Однако эксперты британского футбольного издания Four Four Two считают, что победителя в этом мини-соревновании за место возле голландца не будет. Юрген Клопп намерен летом усилиться еще одним квалифицированным центрбеком. Это сделает одного из партнеров явным резервистом, а второго — просто ненужным.

За 31 игру «Ливерпуль» пропустил 34 гола. Это на семь мячей больше, чем у самой худшей команды из топ-5 — «Челси». Показателен и тот факт, что пять голов «мерсисайдцы» схлопотали от «Ман Сити», а от «Тоттенхэма» — четыре. Это яркий сигнал к изменениям.

4. Мастер среднего паса

После прихода Наби Кейта Клопп вернулся в излюбленную модель игры 4-2-3-1. Именно такую расстановку он зачастую использовал в «Боруссии Дортмунд». Однако даже при игре в 4-3-3 немецкий специалист рыщет на трансферном рынке в поисках мастера среднего паса — партнера для гвинейца.

Суть проблемы в том, что Кейта не держит никого персонально. Нужен еще один человек в центр поля по типу Хендерсона. Главными кандидатами разные источники называют Жоржиньо из «Наполи» и Ндиди из «Лестера».

У неаполитанского полузащитника есть талант распасовщика, который прекрасно дополнил бы энтузиазм Наби. В то время как Ндиди добавил бы «Ливерпулю» физической мощи в центре поля. Однако переход одного из них сильно зависит от будущего Эмре Джана : если немец покинет команду как свободный агент, трансфер Жоржиньо или Ндиди выглядит вполне реально.

К изменениям побуждает тот факт, что группа из Хендерсона, Джана, Милнера, Вейналдума и Окслейд-Чемберлена способствовали только восьми голам в АПЛ. Так что в следующем сезоне стоит ждать больше динамизма и смекалки.

3. Избавиться от балласта

Главное качество, каким должен обладать игрок для игры по системе Клоппа — физическая выдержка. То есть футболист должен выдерживать большие нагрузки и не уставать ни психологически, ни физически. Для исполнения своего плана немецкому специалисту нужны надежные игроки.

Это плохая новость для травматичных игроков по типу Хендерсона, Ловрена, Матипа и Лалланы. Этот квартет был базовым для Клоппа в его первые годы на «Энфилде», но постепенно эти парни «сошли на нет». Тот же Хендерсон с 2015 года сыграл всего 52% от максимально возможного времени.

Эксперты Four Four Two также регулярно терзали немецкого наставника «Ливерпуля» вопросами о форме Ингса и Клайна. Вывод по этому пункту — ненадежных игроков Клопп уподобит Старриджу и плавно уберет из команды.

2. Добавить вариантов в атаке

«Мерсисайдские фронтовики» в лице Мане, Салаха и Фирмино регулярно и заслуженно получают комплименты в свой адрес. Позиции ребят «под» ними довольно шатки и размыты. Например, Дэнни Ингз и Доминик Соланке еще не забивали при нынешнем тренере «Ливерпуля».

Именно поэтому Юрген наверняка будет искать еще одного форварда для увеличения вариантов в атаке. Слухи крутятся вокруг Тимо Вернера . Это было бы поистине потрясающее подписание: у Тимо налажено великолепное взаимопонимание с Кейта. Плюс нападающий «Лейпцига» мог бы дать возможность Фирмино играть «номера десять» при схеме 4-2-3-1.

Аналогично Вернер может усилить левое крыло атаки, ведь у него хорошее чувство ширины поля. Другим вариантом называют 17-летнего игрока «Фулхэма» Райана Сессеньона

1. Воспитать психологию победителей

Лучшей «сборкой» «Ливерпуля» со времен выигрыша Лиги чемпионов, наверное, была команда Бенитеса в сезоне 2008/09. Тот состав набрал за сезон 86 очков, и этого обыкновенно хватало для выигрыша титула, но «мерсисайдцы» тогда финишировали вторыми после « Манчестер Юнайтед ». Показатели «красных» были относительно хорошими: всего два поражения, но 11 ничьих.

В этом сезоне дружина Юргена Клоппа «посеяла» очки уже девять раз — больше, чем кто-либо из топ-6. Наверное, самые ценные пункты были потеряны в матчах с «Бернли», «Ньюкаслом» и «Уотфордом».

С точки зрения набранных очков ничьи — главный враг чемпионства. Ведь одно поражение и один выигрыш дадут больше очков, чем две ничьи.

Итак, план Юргена Клоппа удастся при: усилении защиты, улучшения действий в центре поля, чистке состава, увеличении количества качественных «усилителей» со скамейки запасных и при выработке мышления победителей.