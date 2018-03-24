Дешам: «Меня огорчило увиденное во второй половине игры с Колумбией»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам проанализировал поражение в товарищеском матче с Колумбией (2:3).

"У нас возникло много проблем. Соперник показал достаточно агрессивный футбол. Мы слишком часто теряли мяч, что позволяло колумбийцам создавать новые атаки. Меня огорчило увиденное во второй половине поединка, необходимо тщательно всё проанализировать. Поражение на глазах у своих болельщиков — неприятный момент", — цитирует Дешама издание L’Equipe.

27 марта сборная Франции сыграет в Санкт-Петербурге с Россией.