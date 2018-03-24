Джо Торнтон: Нагрузки будут увеличиваться, но пока все хорошо

— Кто знает? Если я буду себя хорошо чувствовать в середине апреля или середине мая, всякое может быть. Сложно сказать. Я хочу внести свой вклад, хочу играть, если буду в состоянии это делать. Я уже дней десять катаюсь влегкую. Четыре или пять раз выходил на лед в полной экипировке, но занимаюсь в одиночку. Колено хорошо держится. Нагрузки будут увеличиваться, но пока все хорошо, — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ со ссылкой на The Athletic.