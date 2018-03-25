Джо Торнтон провёл тренировку с четырёхлетним сыном 

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, в январе перенёсший операцию на колене, провёл тренировку вместе с сыном Ривьером на льду «Эс-Эй-Пи-центр».
Мальчик, одетый в джерси с номером «19», под которым играет отец, нанёс несколько бросков по воротам, которые временно защищал тренер вратарей «Шаркс» Юхан Хедберг. Затем Торнтон-старший показал сыну, как нужно праздновать гол.
Накануне 38-летний игрок заявил, что надеется успеть вернуться в строй к началу плей-офф.
Видео тренировки также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.