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Андрей Червиченко: Заболотный, Оздоев и Набиулин — самые бестолковые трансферы зимы
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Андрей Червиченко: Заболотный, Оздоев и Набиулин — самые бестолковые трансферы зимы 

Советский спорт 1 час назад
«Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю.
Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно — Оздоева, Заболотного и Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми?
Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые сами догадаются», — приводит слова Червиченко Sport24.
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