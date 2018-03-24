«Всему есть предел»: фанаты обратились к руководству «Амкара» с гневным письмом 

Объединение болельщиков «Амкара» «Пермь Великая» обратилось с открытым письмом к руководству клуба с требованиями сохранить команду и решить ее финансовые проблемы.
О проблемах с финансированием клуба руководство «Амкара» заявило в декабре 2017 года. После поражения в 1/4 Кубка России по футболу команду покинул главный тренер Гаджи Гаджиев. В марте на пермском стадионе «Звезда» запретили проводить матчи из-за состояния искусственного газона и «Амкару» пришлось провести домашний матч на выезде в Уфе.
Очередную встречу на своем поле «Амкар» должен провести с «Локомотивом» 31 марта. Руководство клуба изначально планировало сыграть матч в Хабаровске, но после волны критики игра была перенесена в Москву на стадион «Локомотив» — домашнее поле соперников «Амкара».
Накануне с критикой в адрес руководства клуба выступили фанаты «Амкара». Объединение болельщиков «Пермь Великая» опубликовало открытое письмо, в котором призывает топ-менеджмент клуба разобраться в сложившейся ситуации с домашнем полем и финансовой ситуацией.
— Для фанатов «Амкар» — это жизнь, — говорится в обращении болельщиков. — Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь.
По словам фанатов, из-за проблем с финансированием домашние матчи «Амкара» с каждым годом посещают меньше людей и популярность футбола в Перми стремительно падает.
— С одной стороны, мы — люди подневольные, скажут — хоть в космос полетим. Но это — нехорошая ситуация (перенос матча в Москву. — прим.ред). Прежде всего — для наших болельщиков, для которых мы и должны играть. — заявил защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков. — Надеюсь, мы станем сильнее. «Амкар» не раз был в трудных ситуациях и доказывал, что у команды есть характер. Надеюсь, получится и в этот раз. Вот только очень хочется играть дома.
Ранее проверку клуба инициировало краевое министерство спорта. Глава Минспорта Олег Глызин накануне заявил депутатам, что схема финансирования команды по схеме «50 на 50», когда половину средств команде выделяет бюджет региона пока сохранится.