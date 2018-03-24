«Всему есть предел»: фанаты обратились к руководству «Амкара» с гневным письмом

Объединение болельщиков «Амкара» «Пермь Великая» обратилось с открытым письмом к руководству клуба с требованиями сохранить команду и решить ее финансовые проблемы.

О проблемах с финансированием клуба руководство «Амкара» заявило в декабре 2017 года. После поражения в 1/4 Кубка России по футболу команду покинул главный тренер Гаджи Гаджиев . В марте на пермском стадионе «Звезда» запретили проводить матчи из-за состояния искусственного газона и «Амкару» пришлось провести домашний матч на выезде в Уфе.

Очередную встречу на своем поле «Амкар» должен провести с «Локомотивом» 31 марта. Руководство клуба изначально планировало сыграть матч в Хабаровске, но после волны критики игра была перенесена в Москву на стадион «Локомотив» — домашнее поле соперников «Амкара».

Накануне с критикой в адрес руководства клуба выступили фанаты «Амкара». Объединение болельщиков «Пермь Великая» опубликовало открытое письмо, в котором призывает топ-менеджмент клуба разобраться в сложившейся ситуации с домашнем полем и финансовой ситуацией.

— Для фанатов «Амкар» — это жизнь, — говорится в обращении болельщиков. — Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь.

По словам фанатов, из-за проблем с финансированием домашние матчи «Амкара» с каждым годом посещают меньше людей и популярность футбола в Перми стремительно падает.

— С одной стороны, мы — люди подневольные, скажут — хоть в космос полетим. Но это — нехорошая ситуация (перенос матча в Москву. — прим.ред). Прежде всего — для наших болельщиков, для которых мы и должны играть. — заявил защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков . — Надеюсь, мы станем сильнее. «Амкар» не раз был в трудных ситуациях и доказывал, что у команды есть характер. Надеюсь, получится и в этот раз. Вот только очень хочется играть дома.