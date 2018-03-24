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Судьи на ЧР по женскому боксу работают на хорошем уровне, считает Адилов
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Судьи на ЧР по женскому боксу работают на хорошем уровне, считает Адилов 

Р-Спорт 1 час назад
Представители судейского корпуса на высоком уровне выполняют работу на чемпионате России среди женщин, проходящем в столице Бурятии, все решения принимаются объективно, заявил РИА Новости советник генерального секретаря Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.
Чемпионат страны с участием 153 спортсменок из 43 регионов страны проходит 19-24 марта, финальные встречи будут проведены в субботу.
"На чемпионате России состоялись предварительные бои, четвертьфиналы и полуфиналы, — сказал Адилов. — И если оценивать качество судейства по пятибалльной системе, то арбитрам можно поставить четверку, они работают хорошо. Конечно, есть еще мелкие шероховатости, но судьи при вынесении своих решений были правы. И я уверен, что в финальных поединках все будет очень объективно".
Собеседник агентства отметил, что на турнире работает специальная просмотровая комиссия, в которую входят представители тренерского совета и совета чемпионов Федерации бокса России.
"Кто знает бокс, те понимают, что в полуфиналах и финалах турниров бои в основном бывают равными, — продолжил эксперт. — И по полуфинальному поединку Александры Ординой и Ирины Автиной у нас было одно мнение, а у судей немного другое. Супервайзер турнира Ярослав Ренев принял правильное решение — объявить решение не сразу, а после окончания всех полуфиналов. И после дополнительного просмотра победа единогласно была отдана Автиной".
"Хочу особо отметить, что чемпионат России организован в Улан-Удэ на очень хорошем уровне, — продолжил Адилов. — У Федерации бокса России нет никаких нареканий по подготовке и проведению соревнований. Ведь такое крупномасштабное мероприятие, как чемпионат России, впервые в истории проходит в Бурятии. Руководством Республики Бурятия и федерации бокса Бурятии было сделано все для того, чтобы турнир прошел на очень достойном уровне. И все, кто принимает в этом участие — молодцы".
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