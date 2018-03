Матч Норвегия — Австралия начался с минуты молчания в память о погибшем 20-летнем футболисте

Товарищеский матч Норвегия — Австралия (4:1) начался с минуты молчания в память об Адриане Лиллебеке Овлиене. Игрок ряда юношеских сборных Норвегии скончался 16 марта от острой инфекции и септичского шока в возрасте 20 лет.

После игры сборная Австралии выразила соболезнования родным и близким юного игрока.

We wore black armbands and paid a minutes silence to former Norwegian youth international, Adrian Lillebekk Ovlien, who tragically passed away last week. Our thoughts are with his friends and family at this incredibly difficult time. 🎥:@FOXFOOTBALL #NORvAUS pic.twitter.com/r0Gh51v1Fx

— Caltex Socceroos (@Socceroos) 24 марта 2018 г.