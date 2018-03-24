11 футболистов из АПЛ, которые могут перейти в топ-клубы

До завершения сезона остаётся не так много времени, и многие клубы уже сейчас обдумывают варианты усиления состава в летнее трансферное окно. "Евро-Футбол.ру" выбрал футболистов английской Премьер-лиги, которые своей игрой заслуживают повышения.

Рияд Марез

Клуб: «Лестер».

Позиция: полузащитник.

В Англии поговаривают, что боссы «Лестера» снова хотят в еврокубки и готовы потратить серьёзные деньги на усиление состава в летнее трансферное окно. Но этот факт вряд ли поможет клубу удержать Рияда Мареза, который уже давно перерос уровень «лис». Алжирец очень хотел и мог сменить клубную прописку минувшей зимой, ведь активный интерес в его услугах выражал «Манчестер Сити». Тем не менее, «Лестер» завысил требуемую сумму и не отпустил Мареза, вслед за чем футболист объявил бойкот и какое-то время не тренировался. Если не случится ничего экстраординарного, алжирец пойдёт на повышение летом.

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Уилфред Ндиди

Клуб: «Лестер».

Позиция: полузащитник.

Уилфред Ндиди продолжил делать в «Лестере» то, что в историческом чемпионском сезоне делал Н’Голо Канте. Нигериец надёжно цементирует центральную часть поля и на текущий момент является лидером английской Премьер-лиги по отборам мяча (125). Если верить слухам, интерес к Ндиди проявляют «Ливерпуль» и «Барселона».

Ник Поуп

Клуб: «Бёрнли».

Позиция: вратарь.

Успехи «Бёрнли» в прошлом сезоне и на старте текущего сезона связывали с Томом Хитоном . В прошлом чемпионате этот голкипер был лидером по количеству сэйвов, поэтому когда в сентябре он получил серьёзную травму плеча, поклонники «бордовых» могли заволноваться. Тем не менее, 25-летний Ник Поуп прекрасно заменил Хитона в рамке. На текущий момент Поуп делит шестое место с Асмиром Беговичем по количеству сэйвов (89), имея на три-четыре сыгранных матча меньше, чем у вратарей, которые идут выше.

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Клуб: «Бёрнли».

Позиция: защитник.

Если Ник Поуп здорово заменил травмированного Хитона, то Джеймс Тарковски стал достойной сменой для перешедшего в «Эвертон» Майкла Кина. Во многом благодаря надёжной игре Тарковски в связке с Беном Ми «Бёрнли» находится на седьмой строчке в таблице Премьер-лиги. Не зря Гарет Саутгейт вызвал Джеймса на мартовские товарищеские матчи против Голландии и Италии. Летом Тарковски вполне может перебраться в клуб с более высокими амбициями.

Абдулайе Дюкур

Клуб: «Уотфорд».

Позиция: полузащитник.

Если в прошлых сезонах в средней линии «Уотфорда» царил Этьен Капу , то сейчас вся игра «шершней» строится через Абдулайе Дюкура. Вместе с Ришарлисоном француз делит лидерство в команде по результативным действиям (7 голов и 2 ассиста). В одном из недавних интервью Дюкур отметил, что в его услугах заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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Ришарлисон

Клуб: «Уотфорд».

Позиция: нападающий.

Трансфер Ришарлисона минувшим летом стал успехом для «Уотфорда». Этот талантливый бразилец уже успел показать себя в лучшем свете в дебютном сезоне в английской Премьер-лиге. Ришарлисон забил 5 голов и ещё 4 раза ассистировал своим партнёрам по команде. Если верить слухам, 20-летним бразильцем интересуются «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Клуб: «Тоттенхэм».

Позиция: защитник.

Алфи Моусон хорошо зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, став лидером в обороне «Суонси». В этом сезоне Моусон продолжает выступать на высоком уровне и вполне способен перейти в более амбициозный клуб. Алфи очень хорош в воздухе, а также опасен у чужих ворот во время стандартных положений. В текущем чемпионате Англии он забил уже 2 гола. Больше за «лебедей» забили только три футболиста. Поговаривают, что Моусон летом может перейти в «Тоттенхэм».

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Клуб: «Брайтон».

Позиция: полузащитник.

Паскаль Гросс довольно быстро смог адаптироваться к английской Премьер-лиге, куда он перебрался из родной Германии. Полузащитник не зря по ходу текущего сезона несколько раз попадал в номинации на звание лучшего футболиста месяца, ведь он является одним из ведущих игроков «Брайтона». Из 28 голов, которые «чайки» забили в тридцати играх, Гросс принял участие почти в половине (5 голов и 8 ассистов). Летом 26-летний немец может быть интересен на трансферном рынке.

Клуб: «Кристал Пэлас».

Позиция: полузащитник.

"Кристал Пэлас" без Заха и с ним — две совершенно разные команды. Удивительно, но лондонцы не набрали ни одного очка в матчах текущего чемпионата, когда Уилфрид не проходил в основной состав. 25-летний Заха по-прежнему обладает высокой скоростью и отличным дриблингом. В своё время ему не удалось зарекомендовать себя в "Манчестер Юнайтед" . Думается, что Уилфрид заслужил ещё одну возможность в топовом клубе.

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Клуб: «Сток Сити».

Позиция: вратарь.

Не так давно в английских СМИ появилась информация о том, что «Ливерпуль» близок к покупке Джека Батлэнда за 45 миллионов евро. Голкипер «Сток Сити» своей надёжной игрой давно заслужил перехода в куда более амбициозный клуб, который не думает о том, как сохранить прописку в Премьер-лиге. Именно Батлэнд в текущем чемпионате лидирует по количеству совершённых сэйвов (112).

Джердан Шакири

Клуб: «Сток Сити».

Позиция: полузащитник.

Карьера Шакири пошла по нисходящей: из «Баварии» он перебрался в «Интер», а из «Интера» — в «Сток Сити». Но своей игрой в английской Премьер-лиге, пускай даже в команде из подвалов турнирной таблицы, Джердан доказывает, что ещё способен выступать на высоком уровне. Шакири является основополагающим футболистом сегодняшнего «Сток Сити». В текущем чемпионате швейцарец забил 7 голов и сделал 6 результативных передач на своих партнёров. Шакири обладает отличной техникой, дриблингом, умеет действовать нестандартно и волшебно играет своей рабочей левой. Осенью ему исполнится 27 лет — ещё не поздно перейти в какой-то статусный клуб.

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