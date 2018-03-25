«Барселона» готова предложить за Гризманна больше 100 миллионов, чтобы заплатить «Атлетико» в рассрочку

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время начать активную работу по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна , сообщает Sport.es.

На этой неделе 26-летний француз заявил, что хотел бы определиться со своим будущим до старта чемпионата мира, в связи с чем «Барселона» намерена ускорить переговоры.

Каталонцы уже договорились с игроком по зарплате. Чтобы не выходить за рамки зарплатного фонда, «Барселона» предложила Гризманну меньшую сумму, но значительные бонусы, с чем француз согласился.

Теперь «Барселона» намерена договориться с «Атлетико», не испортив отношения с клубом из Мадрида. Лидеры примеры готовы заплатить за Гризманна больше суммы отступных в размере 100 миллионов евро, прописанных в его контракте, но расплатиться по трансферу несколькими траншами.

«Барселона» также хочет оформить переход до чемпионата мира, но объявить о нем не раньше 1 июля, чтобы сделка была зарегистрирована в новом финансовом году.