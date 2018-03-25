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«Барселона» готова предложить за Гризманна больше 100 миллионов, чтобы заплатить «Атлетико» в рассрочку
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«Барселона» готова предложить за Гризманна больше 100 миллионов, чтобы заплатить «Атлетико» в рассрочку 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
«Барселона» рассчитывает в ближайшее время начать активную работу по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.
На этой неделе 26-летний француз заявил, что хотел бы определиться со своим будущим до старта чемпионата мира, в связи с чем «Барселона» намерена ускорить переговоры.
Каталонцы уже договорились с игроком по зарплате. Чтобы не выходить за рамки зарплатного фонда, «Барселона» предложила Гризманну меньшую сумму, но значительные бонусы, с чем француз согласился.
Теперь «Барселона» намерена договориться с «Атлетико», не испортив отношения с клубом из Мадрида. Лидеры примеры готовы заплатить за Гризманна больше суммы отступных в размере 100 миллионов евро, прописанных в его контракте, но расплатиться по трансферу несколькими траншами.
«Барселона» также хочет оформить переход до чемпионата мира, но объявить о нем не раньше 1 июля, чтобы сделка была зарегистрирована в новом финансовом году.
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