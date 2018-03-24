Ещё
Президент «Атлетико»: Гризманн собирается остаться в клубе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой

Президент «Атлетико»: Гризманн собирается остаться в клубе 

Советский спорт 50 минут назад
Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что летом полузащитник команды Антуан Гризманн останется в клубе.
«Насколько я знаю, Гризманн собирается остаться в «Атлетико», — приводит Football Espana слова Сересо. — В отношении его будущего ничего не поменялось: у него контракт с нами, и на этом мы и стоим.
Мы понимаем, что чемпионат мира очень важен для него. Конечно, мы с ним все обсудим».
Ранее на этой неделе Гризманн заявил, что хотел бы определиться со своим будущим до чемпионата мира.
Добавим, что на 26-летнего француза претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Гризманна с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 миллионов евро.
Советский спорт: последние новости
"Реал" проявляет интерес к Рэшфорду Данис Зарипов: Думаю, со мной все будет нормально Станислав Черчесов: Плакаться по тем, кого в сборной нет – это не в нашем характере
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ42
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян121
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ24
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение