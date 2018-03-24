Президент «Атлетико»: Гризманн собирается остаться в клубе

«Насколько я знаю, Гризманн собирается остаться в «Атлетико», — приводит Football Espana слова Сересо. — В отношении его будущего ничего не поменялось: у него контракт с нами, и на этом мы и стоим.

Мы понимаем, что чемпионат мира очень важен для него. Конечно, мы с ним все обсудим».

Ранее на этой неделе Гризманн заявил, что хотел бы определиться со своим будущим до чемпионата мира.

Добавим, что на 26-летнего француза претендуют «Барселона» и « Манчестер Юнайтед ».

Контракт Гризманна с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 миллионов евро.