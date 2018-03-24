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Канте, Эриксен и Матич получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфинал Кубка Англии
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Канте, Эриксен и Матич получили специальные карточки в FIFA 18 за четвертьфинал Кубка Англии 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Компания EA Sports добавила в FIFA 18 пять карточек лучших игроков матчей. За 1/4 финала Кубка Англии Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма» получил MOTM-карточку с общим рейтингом 91 OVR (Обычная — 88 OVR), Неманья Матич из "Манчестер Юнайтед" — 86 OVR (84 OVR), Н'Голо Канте из «Челси» — 89 OVR (88 OVR), Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Саутгемптона» — 81 OVR (75 OVR). Также карточку лучшего игрока матча за финал Кубка Бельгии получил нападающий «Стандарда» Рено Эмон, забивший победный гол.
Данные карточки игроков будут доступны в паках в течение семи дней.
New #MOTM 💪! Available for 7 days #FUT pic.twitter.com/Q4y1zd8LjI
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 24 марта 2018 г.
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