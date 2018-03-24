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Александр Свитов — о травме Зарипова: «Заступаться надо, но преимущество было не таким большим»
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Александр Свитов — о травме Зарипова: «Заступаться надо, но преимущество было не таким большим» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов после победы над «Металлургом» (3:1) в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что игроки не хотели устраивать драку после травмы Даниса Зарипова. Защитник «Магнитки» Сергей Терещенко провел силовой прием на 36-летнем хоккеисте, который не смог продолжить встречу.
— В моменте с силовым приемом против Зарипова я выскочил с лавки и потом понял, что это может быть дисквалификация, могут дать много игр, — цитирует «Р-Спорт» Свитова. — На скамейке потом об этом эпизоде поговорили. Да, заступаться надо, но наше преимущество было не таким большим. Мы просто продолжили играть, не стали устраивать никакой заварушки.
Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед // Зарипов — о травме: «Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение» // Сергей Терещенко — о силовом приеме на Зарипове: «Никакого злого умысла не было»
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