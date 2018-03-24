Александр Свитов — о травме Зарипова: «Заступаться надо, но преимущество было не таким большим»

— В моменте с силовым приемом против Зарипова я выскочил с лавки и потом понял, что это может быть дисквалификация, могут дать много игр, — цитирует «Р-Спорт» Свитова. — На скамейке потом об этом эпизоде поговорили. Да, заступаться надо, но наше преимущество было не таким большим. Мы просто продолжили играть, не стали устраивать никакой заварушки.

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