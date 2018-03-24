Александр Свитов: После инцидента с Зариповым не стали устраивать заварушку, а продолжили играть

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

— Почему команда не заступилась за Даниса Зарипова после силового приема? — После силового приема против Зарипова я выскочил с лавки, но уже потом понял, что это может быть дисквалификация, могут дать много игр. На скамейке потом поговорили об этом эпизоде. Да, заступаться надо, но наше преимущество было не таким большим. Мы просто продолжили играть. Не стали устраивать никакой заварушки.

— Как реагировали на провокации Яна Коваржа? — Мы понимали, что это будет происходить. Такой у него стиль игры. Знали, что он будет исподтишка атаковать, но не поддались на это. Мы грамотно сыграли в большинстве, у нас была задача меньше удаляться. Здорово, что у нас получилось пройти в финал конференции.