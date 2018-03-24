Абдулрашид Садулаев «танком» прошелся по соперникам на международном турнире в Болгарии

Абдулрашид Садулаев «танком» прошелся по соперникам на международном турнире в БолгарииЛидер сборной России, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл Гран-при «Дан Колов и Никола Петров». Международные соревнования по трем стилям борьбы проходят в Софии с 22 марта.

«Русский танк» уверенно прошел турнирный путь, выиграв все свои 4 схватки досрочно. Набрав в общей сложности 37 баллов, Садулаев при этом не позволил соперникам взять у себя хотя бы балл.

Победу Абдулрашид одержал в весовой категории до 92 кг. Золотые медали также добыли и дагестанские вольники Ахмед Гаджимагомедов (79 кг) и Ильяс Бекбулатов (70 кг).