Владимир Прелов: «ЧМ-2018 станет стимулом для развития сотрудничества в бизнес-сфере»

«Чемпионат мира по футболу, который будет проходить летом 2018 года, не только активизирует приток туристов в регион, но и послужит стимулом для развития сотрудничества в бизнес-сфере», — сообщил и.о. директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов 20 марта 2018 года по итогам встречи с делегацией Посольства Швеции в России во главе с советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном. По словам Владимира Прелова, в ходе мероприятия обсуждались вопросы организации шведской бизнес-миссии в период проведения матча Швеция — Южная Корея.

Встреча состоялась в рамках визита в Нижегородскую область делегации Посольства. Визит организован департаментом внешних связей правительства региона с целью знакомства представителей Швеции с инфраструктурой Нижегородской области, в том числе спортивными объектами, которые будут задействованы в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

«Сейчас мы планируем программу визита представителей бизнес-сферы Швеции, заинтересованных в установлении контактов и налаживании сотрудничества с нижегородскими компаниями. На данный момент мы рассматриваем середину июняв качестве возможного времени визита представителей шведских деловых кругов», — поделился Бьорн Кавальков-Хальварссон. «На сегодняшний день мы собрали группу из ряда компаний, желающих посетить ваш регион. Среди них представители отрасли автомобилестроения, производители подшипников, крепежных систем, организации, занимающиеся переработкой отходов и производством биотоплива», — добавил советник Посольства.

Также в этот день представители Швеции посетили Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко, медицинская база которой будет использована в рамках чемпионата, в том числе для обслуживания игроков сборных. Гости региона были приятно удивлены качеством медицинского обслуживания. По их словам, они будут рекомендовать использовать нижегородский опыт применения высокотехнологичного медицинского оборудования в своей стране.

Кроме того, 21 марта состоялась рабочая встреча министра культуры Нижегородской области Сергея Горина по вопросам организации Дней шведской культуры в период проведения игр чемпионата. Со стороны Швеции в мероприятии также участвовал советник по культуре Посольства Королевства Швеция в Российской Федерации Стефан Ингварссон.

«Пользуясь такой уникальной возможностью, мы хотим поближе познакомить нижегородцев с шведской культурой, в первую очередь, детской литературой и музыкой. Сегодня мы как раз обсуждали форматы нашего взаимодействия», — поделился советник по культуре по итогам встречи в министерстве культуры . «Мы думаем над тем, чтобы провести ряд мероприятий, на которых мы расскажем о шведском футболе и о своей стране. Также мы планируем организовать концерт шведских исполнителей», — рассказал Стефан Ингварссон.

Ранее сообщалось, что в рамках Чемпионата мира регион посетит более 4 тысяч шведских болельщиков. Ожидается, что по итогам 2018 года туристско-экскурсионный поток в регион превысит 2 миллиона человек.