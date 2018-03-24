В Сызрани пройдут соревнования по гребле-индор 

В Сызрани завтра, 25 марта, пройдут соревнования по молодой дисциплине — гребле-индор (состязания на специальных тренажерах — эргометрах). Приняв в них участие, спортсмены смогут улучшить свои показатели перед гребным сезоном. Гребцам разных возрастов предстоит пройти дистанции в 250, 500, 1000, 1500 и 2000 метров, пишет КТВ-Луч. Гребля-индор как самостоятельная дисциплина официально была утверждена министерством спорта России всего три года назад, в 2015-м. Изначально эргометры использовались только для тренировочного процесса в зимний период. В настоящее же время во многих странах мира проводятся турниры различного уровня. Соревнования в Сызрани пройдут на водно-гребной базе спортшколы № 2 и начнутся в 10:30.
Фото: Академическая гребля г. Сызрани