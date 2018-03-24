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Бразильская модель собирается подать в суд на Криштиану Роналду
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Бразильская модель собирается подать в суд на Криштиану Роналду 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Криштиану Роналду, который, казалось, живет себе спокойно и любуется собственным отражением в зеркале, оказался в центре нового скандала. Бразильская модель Эрика Канела, обладательница титула за самые лучшие ягодицы в стране, подает в суд на знаменитого футболиста за его оскорбительные высказывания. По словам девушки, обидные слова португальского футболиста затронули ее эмоциональное состояние. «Я никогда бы и не подумала, что он заинтересуется мной, ведь ему всегда нравились девушки другого типа. Мне он сказал, что хочет встретиться в его доме и готов отвезти меня на машине. Однако после нашей встречи он повел себя агрессивно, а потом заблокировал меня в WhatsApp», — говорит 26-летняя Эрика. Не хотелось бы расстраивать модель, однако слухи о нетрадиционной ориентации футболиста распространились уже намного дальше, чем его футбольная слава, да и к тому же в данный момент у Криштиану есть официальная девушка, которая также является матерью его ребенка.
попкорнnews
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