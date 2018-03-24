Стадион «Калининград» ввели в эксплуатацию

Калининградский стадион на Октябрьском острове официально введён в эксплуатацию. Соответствующее разрешение было выдано в пятницу, 23 марта. Об этом сообщается на странице ФГУП «Спорт-Инжиниринг» во «Вконтакте».

«Это стадион на 35 тысяч зрительских мест расположен на острове Октябрьский между руслами рек Старая и Новая Преголя. Его характерная особенность в том, что он построен на свайном фундаменте, а в его оформлении использованы мотивы балтийской природы», — цитируется в сообщении Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков

Первым тестовым матчем на новой арене станет игра местной «Балтики» с «Крыльями Советов» 11 апреля. Во время Чемпионата мира здесь будут сыграны четыре матча группового этапа. Стадион «Калининград» станет домашней ареной для ФК «Балтика».