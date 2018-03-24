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Ди Бьяджо: «Сборная Италии находится на правильном пути»
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Ди Бьяджо: «Сборная Италии находится на правильном пути» 

SPORT24.ru 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо прокомментировал.
«Мы должны продолжать с этими же футболистами и этой тактической системой (4-3-3). Мы пытались действовать остроумно, разгоняя атаки от обороны, прессинговать соперника, но с поставленной задачей в первой тайме не справились, потому что нам противостояла фантастическая команда.
Второй тайм в нашем исполнении мне понравился. В первые полчаса после перерыва мы могли повести в счете, однако затем мы дважды пропустили. Это разочаровывает, но наша работа требует терпения и постепенного развития. Мы на правильном пути», — цитирует Ди Бьяджо Football Italia.
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