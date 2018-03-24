Ещё
Сын Юргена Клинсманна может усилить сборную Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Юргена Клинсманна может усилить сборную Китая 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь берлинской «Герты» Джонатан Клинсманн может получить приглашение из сборной Китая. В настоящее время сын знаменитого немецкого футболиста Юргена Клинсманна выступает за молодежную сборную США.
У 20-летнегего Джонатана — двойное гражданство — Германии и США. Сам футболист пока играет за американскую команду, но не исключает выступлений за родину своего отца. Однако в спор за молодого вратаря может вступить и Китай, который намерен создать сильную сборную к чемпионату мира 2022 года.
Мать Джонатана — американка китайского происхождения. Это обстоятельство может открыть ему дорогу в сборную Китая. Шансов заиграть за китайскую команду у Клинсмнна-младшего выше, чем в сборной США и тем более в сборной Германии. Но пока к Джонатану никто с официальным предложением не обращался.
Вести.Ru: последние новости
Матч 24-го тура РФПЛ "Амкар" – "Локомотив" пройдет в Москве Should Putin Meet With Trump? Why? Watch the Hot Debates Between Russian Pundits Ибрагимович будет получать в "Лос-Анджелесе" 3,5 млн долларов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой56
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян140
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение